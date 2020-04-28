Хлебом единым: Россия запретила вывоз зерна за рубеж

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва приостановила экспорт зерна на мировой рынок — впервые с 2010 года. Квоту на семь миллионов тонн, установленную Минсельхозом, полностью использовали — досрочно. Почему мы теперь не продаем за границу пшеницу, ячмень и кукурузу — в материале РИА Новости.

Квота исчерпана

Как сообщил Минсельхоз, к 26 апреля нетарифную квоту на экспорт зерна, введенную на период с 1 апреля по 30 июня, производители полностью выбрали.

"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта", — говорится на сайте министерства.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) РИА Новости пояснили: реальный экспорт с 1 по 26 апреля — 3,2-3,3 миллиона тонн. Остальное уже задекларировали, но отправят в мае-июне.

В рамках квоты есть два типа деклараций. Финальную экспортную выписывают, когда товар уже погрузили на судно и все документы, включая паспорт сделки от банка, оформили. Есть еще одна — неполная — на товар, ждущий на складе прибытия транспорта.

По словам аналитиков, квоту выбирали с опережением примерно 20 тысяч тонн в сутки: зерновые компании стремились зафиксировать за собой то, что отгрузят до 30 июня. Так было до 20 апреля. Однако, как сообщили в ИКАР, в последние несколько дней количество неполных деклараций зашкаливало, и квота быстро кончилась.

"То есть в пятницу люди получили разрешение на отправку зерна на экспортный терминал и железнодорожную субсидию, а в воскресенье выяснили, что субсидия им уже не нужна, потому что квота исчерпана", — добавил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

"Особенно удивляет то, что огромный объем — порядка 3,8 миллиона тонн — выбрали за пять-шесть дней. А за последние полтора дня — в субботу-воскресенье — два миллиона тонн", — подтвердил Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании "Прозерно".

Внутренние потребности

В конце марта Минсельхоз предложил ограничить вывоз наиболее важных зерновых культур на уровне семь миллионов тонн до 30 июня. Теоретически квоту могут пересмотреть, но это в планы министерства не входит.

Как уточнили в ведомстве, необходимо стабилизировать внутренние цены на зерновые, достигшие рекордных значений. Так, за последнюю неделю марта, согласно отчету "Совэкона", средняя стоимость пшеницы взлетела на тысячу рублей — до 13,3 тысячи за тонну. Нефть сейчас стоит дешевле. К 22 апреля пшеница опять обновила максимумы, прибавив за неделю 300 рублей — до 14,5 тысячи.

Потребителям приходится платить больше за муку, которая дорожает вслед за зерном. "Цены на муку сейчас удерживают только два обстоятельства: давление государственных административных органов и резкое снижение спроса в ряде секторов — у производителей пиццы, замороженных продуктов, фастфуда", — отметили в ИКАР.

В Минсельхозе надеются, что приостановка экспорта поможет обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. При этом, по оценке министерства, ограничения не повлияют на реализацию государственных программ, а также показатели экспорта в 2020 году.

Согласно принятой недавно доктрине продовольственной безопасности, экспорт продукции АПК к 2024-му должен достичь 45 миллиардов долларов в год. В 2020-м ожидают 25 миллиардов. Поэтому продажи за рубеж, скорее всего, возобновятся летом и осенью, считает Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор многопрофильного агрохолдинга Goldman Group.

Зерновое эмбарго Россия вводит впервые за десять лет. В последний раз власти запрещали экспорт зерна в 2010-м из-за сильной засухи, грозившей резким ростом цен. Тогда речь шла о пшенице, ячмене, ржи, кукурузе, пшеничной или пшенично-ржаной муке.

Эксперты указывают на то, что и сейчас на юге России возникла опасность снижения урожая: в Ставрополье и Краснодарском крае мало дождей и есть проблема возвратных заморозков. Вдобавок прогнозируют жаркое лето практически по всей стране, что также не на пользу урожаю.

"Поэтому квоты в первую очередь направлены на то, чтобы в стране осталось достаточно зерна для собственного производства продовольствия и нужд АПК. Что касается цен, тут тоже все очевидно: чем больше запасы, тем меньше вероятность подорожания", — подчеркнул Гелемурзин.