Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала в соцсети Instagram серию селфи, на которых позирует без макияжа. Обычно самая молодая миллиардерша в мире редко так делает.
"Моя кожа на карантине", — написала Дженнер.
По информации The Sun, она воспользовалась самоизоляцией, вызванной коронавирусом, чтобы поэкспериментировать со своим внешним видом. Судя по восторженным комментариям пользователям, у нее это неплохо получилось.
"Кайли, ты выглядишь великолепно без макияжа", "Тебе очень идет естественная красота", "Такая милая", "Мама Сторми безупречна", — поделились впечатлением подписчики.
Ранее папарацци заметили Кайли Дженнер на улице, когда она была без макияжа и босиком. Многие "не узнали" ее и начали высмеивать разницу между тем, как она выглядит в инстаграме и в реальности.