Фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа поразили поклонников

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Поклонников американской модели Кайли Дженнер, являющейся самой молодой миллиардершей в мире, поразил ее внешний вид на "шпионских" фотографиях. Снимки с Дженнер опубликовал британский таблоид The Daily Mail.
На фотографиях миллиардерша запечатлена на улице босиком и без макияжа. При этом поклонники "не узнали" знаменитость, высмеяв разницу между ее внешним видом в Instagram и в реальности.
The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020
"Если бы не существовало косметики и фильтров (для фото. – прим. ред.), она бы работала в "Тако Белл" (сеть ресторанов быстрого питания. – прим. ред.)", - отметил пользователь Redacted190.
"Макияж и фотошоп творят чудеса!" - указала QueenD777.
"Ничего себе сила макияжа", - поделился впечатлениями ffyonn.
"Боже мой, выглядят как два разных человека!" - отметил Movemountains.
Ранее журнал Forbes во второй раз признал Дженнер самым молодым миллиардером в мире. Модель впервые попала в рейтинг в марте 2019 году, а затем закрепила свою позицию, когда продала 51 процент своего косметического бренда за 600 миллионов долларов. Благодаря этой сделке бизнес 22-летней Дженнер стоит 1,2 миллиарда долларов.