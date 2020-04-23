Фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа поразили поклонников

На фотографиях миллиардерша запечатлена на улице босиком и без макияжа. При этом поклонники "не узнали" знаменитость, высмеяв разницу между ее внешним видом в Instagram и в реальности.

Ранее журнал Forbes во второй раз признал Дженнер самым молодым миллиардером в мире. Модель впервые попала в рейтинг в марте 2019 году, а затем закрепила свою позицию, когда продала 51 процент своего косметического бренда за 600 миллионов долларов. Благодаря этой сделке бизнес 22-летней Дженнер стоит 1,2 миллиарда долларов.