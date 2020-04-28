Майкл Мэдсен воссоздал культовую сцену из фильма Тарантино "Бешеные псы"

По информации издания, ролик был снят в его доме. Актер показывает членов своей семьи на самоизоляции. Каждый из них занят каким-то делом: жена что-то готовит на кухне, а дети играют или купаются в бассейне. Но у всех кровавые повязки на одном ухе, как у полицейского в "Бешеных псах", которого пытал герой Мэдсена, мистер Блондин.