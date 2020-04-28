Майкл Мэдсен воссоздал культовую сцену из фильма Тарантино "Бешеные псы"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором американский актер Майкл Мэдсен воссоздает одну из ключевых сцен из криминальной драмы Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1992 год), сообщает THR.
По информации издания, ролик был снят в его доме. Актер показывает членов своей семьи на самоизоляции. Каждый из них занят каким-то делом: жена что-то готовит на кухне, а дети играют или купаются в бассейне. Но у всех кровавые повязки на одном ухе, как у полицейского в "Бешеных псах", которого пытал герой Мэдсена, мистер Блондин.
Все они, когда видят отца и мужа, который "совершил" с ними это, выгоняют его. Но актера это ничуть не расстраивает: он танцует в пиджаке, рубашке, галстуке и пижамных штанах.
"Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь дома", — говорится в конце шуточного клипа.