Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии

"Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе", - заявил Хафтар, добавив то, что "ливийцы уполномочили главное командование (ЛНА - ред.) на эту историческую миссию".