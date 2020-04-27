Путин выступит с обращением к ветеранам в День Победы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Некоторые ТВ-каналы уже опубликовали программу, согласно которой в 9.00 по телеканалам будет показано обращение Путина.
На вопрос агентства, выступит ли президент с обращением к россиянам 9 мая, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.
"Да", - ответил он.
Изначально планировалось пригласить на торжества в Москву лидеров других стран. Однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение отложить праздничные мероприятия. Президент заявил, что мероприятия по случаю юбилея Победы обязательно состоятся, но позднее.