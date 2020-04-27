В Петербурге установят порядок признания смерти врачей от COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Комитет по здравоохранению Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга разрабатывает порядок признания смерти медработников от новой коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи для выплаты компенсации семье погибшего, сообщили в пресс-службе комитета.

"Комитетом по здравоохранению в данный момент разрабатывается порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас утвержден состав комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

"Свое заключение комиссия выдает после получения результатов паталогоанатомического исследования. Для его подготовки требуется не менее семи дней. Вывод о взаимосвязи между смертью и исполнением профессионального долга будет принимать комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист", - поясняют в комздраве.

Если комиссия признает смерть от коронавируса вследствие исполнения своих обязанностей, то семья медработника может претендовать на получение единовременной выплаты в размере 1 миллион рублей.

В комитете добавили, что сейчас учет медицинских работников, скончавшихся в результате заражения COVID-19, только ведется, его результаты будут публиковаться официально.

Ранее сообщалось о трех смертельных случаев медработников, связанных с COVID-19. В реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19.

Также в реанимации больницы имени Боткина скончался заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филиппов. У него была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Кроме того, в понедельник стало известно, что сотрудница Городской станции скорой медицинской помощи с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая не работала с пациентами, скончалась в Санкт-Петербурге.