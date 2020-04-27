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2020-04-27T20:44
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Лавров призвал стороны внутриукраинского конфликта к диалогу
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РИА Новости

Лавров призвал стороны внутриукраинского конфликта к диалогу

20:44 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером заявил о необходимости прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта.
"Состоялся обмен оценками по итогам заседания контактной группы 20-22 апреля сего года в контексте рекомендаций состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция - ред.) о конкретных шагах по всестороннему выполнению минского "Комплекса мер". С российской стороны была подчеркнута необходимость решать все вопросы через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 12:51
Лавров: о саммите "нормандской четверки" пока не может и быть речи
Отмечается также, что стороны обсудили ситуацию, связанную с оптимизацией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, были рассмотрены практические вопросы взаимодействия России с ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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"Нормандская четверка"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровООНУкраинаВ мире
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