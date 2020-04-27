Лавров призвал стороны внутриукраинского конфликта к диалогу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером заявил о необходимости прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта.
"Состоялся обмен оценками по итогам заседания контактной группы 20-22 апреля сего года в контексте рекомендаций состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция - ред.) о конкретных шагах по всестороннему выполнению минского "Комплекса мер". С российской стороны была подчеркнута необходимость решать все вопросы через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что стороны обсудили ситуацию, связанную с оптимизацией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, были рассмотрены практические вопросы взаимодействия России с ОБСЕ.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения