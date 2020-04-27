Лавров призвал стороны внутриукраинского конфликта к диалогу

"Состоялся обмен оценками по итогам заседания контактной группы 20-22 апреля сего года в контексте рекомендаций состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция - ред.) о конкретных шагах по всестороннему выполнению минского "Комплекса мер". С российской стороны была подчеркнута необходимость решать все вопросы через прямой диалог между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с минскими договоренностями", - говорится в сообщении.