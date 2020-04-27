Экс-заместителя мэра Киева заподозрили в нападении на патрульного

"Полицейские столицы сообщили о подозрении теперь уже экс-заместителю председателя КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.) по факту нападения на патрульного. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщила пресс-служба в Facebook.