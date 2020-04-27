Экс-заместителя мэра Киева заподозрили в нападении на патрульного

КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Полиция подозревает экс-заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака в нападении на патрульного, сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киева.
Ранее портал "Киев оперативный" в Facebook сообщил, что в Киеве задержали Слончака, он якобы напал на патрульных, после того как они остановили машину, в которой он ехал. По данным СМИ, одному полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой. Полиция Киева завела уголовное дело в отношении Слончака по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уволил его с занимаемой должности.
"Полицейские столицы сообщили о подозрении теперь уже экс-заместителю председателя КГГА (Киевской городской госадминистрации - ред.) по факту нападения на патрульного. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщила пресс-служба в Facebook.
По данным ведомства, возбуждено дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.