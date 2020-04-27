В Петербурге уточнили число случаев COVID-19 в Мариинской больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 17 медработников Мариинской больницы в Коронавирус подтвердился у 17 медработников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге , а не 50, уточнили РИА Новости в пресс-службе больницы.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились около 50 медработников Мариинской больницы.

"Коронавирусом заразились 17 медработников. Часть из них находится стационарах, часть – лечится дома", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что с сегодняшнего дня больница начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Всего в стационаре перепрофилированы 550 инфекционных коек, в том числе 56 реанимационных, 423 койки оснащены кислородом, в наличии 56 аппаратов ИВЛ. Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день пациентов принимают два лечебных отделения и реанимация на 24 койки", - сказала собеседница агентства.

Мариинская больница — современный многопрофильный стационар на более чем 1000 коек. В историческом центре Петербурга на территории в 6,2 гектара расположены 15 зданий и сооружений больницы, где размещены 18 клинических и 20 вспомогательных подразделений. В больнице работают более 1000 человек.