В Калининград доставили партию техники для нового медцентра

КАЛИНИНГРАД, 27 апр - РИА Новости. Первую парию медицинского оборудования доставили самолетом военно-транспортной авиации для многофункционального модульного медцентра, который строит в Первую парию медицинского оборудования доставили самолетом военно-транспортной авиации для многофункционального модульного медцентра, который строит в Калининграде министерство обороны РФ, сообщила пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будут построены 16 центров на 1,6 тысячи мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.

"В строящийся многофункциональный медицинский центр поступила первая партия медицинского оборудования, доставленная самолетом военно-транспортной авиации ВКС России. Среди доставленного оборудования - аппараты УЗИ, модульная система для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ, электроэнцефалографы, многофункциональный компьютерный комплекс", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии и рентгеновских комплексов, а также мебели. По информации пресс-службы Балтфлота, на сегодняшний день строительная готовность медцентра составляет около 80%. Во внутренних помещениях центра проходят отделочные и пуско-наладочные работы инженерных сетей.

Центр в Калининграде строится с середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Новый медицинский центр будет рассчитан на 100 мест. Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой составляет более 17 тысяч квадратных метров. В настоящее время на объекте задействованы более 600 специалистов различных строительных специальностей и 40 единиц строительной техники.