Общежитие петербургского университета закрыли на карантин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Общежитие Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I закрыли на карантин из-за COVID-19 у одного из студентов, сообщает вуз.
"Обучающиеся, проживающие в общежитиях ПГУПС, систематически нарушают порядок, который был установлен в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Это привело к тому, что студент, проживающий в общежитии 5 к.3, заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате было выдано предписание главного санитарного врача о полной изоляции проживающих в общежитии. Общежитие закрыто на карантин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 14 дней все проживающие в общежитии будут находиться под медицинским наблюдением. В ближайшее время у них будут взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 3238 случаев заражения COVID-19. Умерли 27 человек. Выздоровели 518 человек.
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