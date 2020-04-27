Общежитие петербургского университета закрыли на карантин

"Обучающиеся, проживающие в общежитиях ПГУПС, систематически нарушают порядок, который был установлен в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Это привело к тому, что студент, проживающий в общежитии 5 к.3, заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате было выдано предписание главного санитарного врача о полной изоляции проживающих в общежитии. Общежитие закрыто на карантин", - говорится в сообщении.