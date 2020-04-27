Источник: в Петербурге пациент с коронавирусом сбежал из больницы

ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут сбежавшего из находящегося в режиме обсервации НИИ имени Вредена пациента с Сотрудники полиции ищут сбежавшего из находящегося в режиме обсервации НИИ имени Вредена пациента с коронавирусом , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ведутся поиски сбежавшего из НИИ имени Вредена пациента, который заразился коронавирусом", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

По данным местных СМИ, сбежавший – 29-летний мужчина, приехавший из Дагестана на операцию. С заявлением о его пропаже из 17 отделения травмы в полицию обратились врачи НИИ 25 апреля.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена и еще две городские больницы полностью выведены из строя. Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ имени Вредена в Петербурге Дмитрий Пташников сообщил, что все его сотрудники заразились коронавирусом.

За сутки в России выявлено 6198 заболевших COVID-19. Большинство случаев зафиксировано в Москве (2871), Подмосковье (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербурге (161). Уточняется, что 2693 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 50 пациентов.

В Петербурге - 3238 случаев заражения, умерли 27 человек, выздоровели 518 человек.