Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Новая инфекция оказалась более жестоким и более коварным врагом, чем казалась в начале. Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остается тяжелым. Своевременно введенные ограничения помогли нам избежать взрыва заболеваемости, но мы балансируем на грани", - сказал он в эфире Радио России-Санкт-Петербург.
Губернатор также рассказал, что власти города разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19.
"Мы рассматриваем, в том числе, самый сложный сценарий, активно разворачиваем новые койко-места для больных коронавирусом. На прошлой неделе к девяти городским стационарам добавили еще шесть. В субботу я проверил готовность размещения в "Ленэкспо" на 1 тысячу коек для легких больных. Эту площадку подготовили в рекордно короткие сроки – практически за неделею… Мы идем по графику, о котором я докладывал президенту России. К 28 апреля у нас в городе будет создано будет создано 5 483 койки для пациентов с COVID-19. Мы продолжим эту работу, но нам нужно больше аппаратов ИВЛ и другого оборудования, больше защитных медицинских средств. Мы запросили у правительства РФ помощь в дополнительных поставках этого медицинского ресурса", - добавил Беглов.
Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 3238 случаев заражения COVID-19. Умерли 27 человек. Выздоровели 518 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф