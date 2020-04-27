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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T19:29
https://ria.ru/20200427/1570648317.html
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570614785_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_1bc89f3af75674cb1676a9cd87eed6c3.jpg
РИА Новости

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

19:29 27.04.2020
47793
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Новая инфекция оказалась более жестоким и более коварным врагом, чем казалась в начале. Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остается тяжелым. Своевременно введенные ограничения помогли нам избежать взрыва заболеваемости, но мы балансируем на грани", - сказал он в эфире Радио России-Санкт-Петербург.
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Губернатор также рассказал, что власти города разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19.
"Мы рассматриваем, в том числе, самый сложный сценарий, активно разворачиваем новые койко-места для больных коронавирусом. На прошлой неделе к девяти городским стационарам добавили еще шесть. В субботу я проверил готовность размещения в "Ленэкспо" на 1 тысячу коек для легких больных. Эту площадку подготовили в рекордно короткие сроки – практически за неделею… Мы идем по графику, о котором я докладывал президенту России. К 28 апреля у нас в городе будет создано будет создано 5 483 койки для пациентов с COVID-19. Мы продолжим эту работу, но нам нужно больше аппаратов ИВЛ и другого оборудования, больше защитных медицинских средств. Мы запросили у правительства РФ помощь в дополнительных поставках этого медицинского ресурса", - добавил Беглов.
Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 3238 случаев заражения COVID-19. Умерли 27 человек. Выздоровели 518 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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14137129
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
В СПб число зараженных давно не увеличивается, и даже уменьшается, а количество с Москвой не сравнить, на порядок ниже. Что здесь тяжелого он увидел? Давно пора было отменить карантин. Никакой у нас губернатор, пляшет под московскую дудку
27 апреля, 21:01
nnuxser
1800002
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