Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

"Мы рассматриваем, в том числе, самый сложный сценарий, активно разворачиваем новые койко-места для больных коронавирусом. На прошлой неделе к девяти городским стационарам добавили еще шесть. В субботу я проверил готовность размещения в "Ленэкспо" на 1 тысячу коек для легких больных. Эту площадку подготовили в рекордно короткие сроки – практически за неделею… Мы идем по графику, о котором я докладывал президенту России. К 28 апреля у нас в городе будет создано будет создано 5 483 койки для пациентов с COVID-19. Мы продолжим эту работу, но нам нужно больше аппаратов ИВЛ и другого оборудования, больше защитных медицинских средств. Мы запросили у правительства РФ помощь в дополнительных поставках этого медицинского ресурса", - добавил Беглов.