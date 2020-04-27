В Турции введут комендантский час с 1 по 3 мая

"Мы планируем продолжить вводить комендантский час по выходным до окончания Рамадана (23 мая). В связи с этим с 00.00 1 мая по 24.00 3 мая объявляется комендантский час. Надеюсь на понимание нашими гражданами необходимости этих мер. Чем тщательнее мы будем соблюдать эти меры, тем быстрее справимся с пандемией", - заявил Эрдоган в телеобращении к нации.