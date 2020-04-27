Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T18:50
https://ria.ru/20200427/1570646651.html
СК возбудил дело против экс-помощника главы Россельхознадзора
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570642208_241:121:800:435_1036x0_80_0_0_c0703d718212b74bdde2f94b9a08dbd1.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело против экс-помощника главы Россельхознадзора

18:50 27.04.2020
3672
© Фото : РоссельхознадзорДмитрий Натаров
Дмитрий Натаров
© Фото : Россельхознадзор
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за подозрений уже бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова в педофилии, но у экс-чиновника никакого процессуального статуса пока нет, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей девочки Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить Натарова, что и было сделано.
Автомобиль Следственного комитета РФ
11 марта, 12:48
СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар
"Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица месяц назад по статье "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста" (часть 1 статьи 135 УК РФ). Защита будет настаивать на переквалификации дела по части 2 статьи 135 УК РФ – то же деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет", - сказал Горгадзе.
По его словам, Натаров был другом семьи девушки, а о его интересе к ней родители узнали случайно, когда увидели пропущенные звонки Натарова на телефоне дочери. Дело происходило в Москве.
По утверждению защиты, чиновник якобы начал посылать девочке "непристойные сообщения" еще четыре года назад, в 2016-м, когда девочке было 13 лет.
"А когда ей исполнилось 15 лет, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал для просмотра фильма. Заявление о возбуждении уголовного дела было подано еще год назад, однако его возбудили лишь в марте 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Комментариями центрального аппарата СК РФ, который, по словам адвоката, ведет расследование, РИА Новости пока не располагает.
Дмитрий Натаров
27 апреля, 17:25
Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора
3213072
Дмитрий НатаровШота ГоргадзеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Единая РоссияАндрей ТурчакМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
14:55В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
14:54Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко
14:54"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
14:51В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
14:49Суд заочно арестовал четырех новых обвиняемых по делу об убийстве Минеева
14:48Раввин Борода поздравил россиян с Днем Победы
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
Лента новостейМолния