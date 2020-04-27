СК возбудил дело против экс-помощника главы Россельхознадзора

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за подозрений уже бывшего помощника главы Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за подозрений уже бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова в педофилии, но у экс-чиновника никакого процессуального статуса пока нет, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей девочки Шота Горгадзе

После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета " Единой России Андрей Турчак попросил уволить Натарова, что и было сделано.

"Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица месяц назад по статье "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста" (часть 1 статьи 135 УК РФ). Защита будет настаивать на переквалификации дела по части 2 статьи 135 УК РФ – то же деяние, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет", - сказал Горгадзе.

По его словам, Натаров был другом семьи девушки, а о его интересе к ней родители узнали случайно, когда увидели пропущенные звонки Натарова на телефоне дочери. Дело происходило в Москве

По утверждению защиты, чиновник якобы начал посылать девочке "непристойные сообщения" еще четыре года назад, в 2016-м, когда девочке было 13 лет.

"А когда ей исполнилось 15 лет, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал для просмотра фильма. Заявление о возбуждении уголовного дела было подано еще год назад, однако его возбудили лишь в марте 2020 года", - сказал собеседник агентства.