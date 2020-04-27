Слуцкий оценил готовность МИД Чехии к переговорам по памятнику Коневу

РВИО рассказало о подарке генерала Брэдли маршалу Коневу в 1945 году

РВИО рассказало о подарке генерала Брэдли маршалу Коневу в 1945 году

Он добавил, что вопрос демонтажа памятника маршалу Коневу уже стал поводом для антироссийских спекуляций и фабрикации аналога "дела Скрипалей" с помощью газетных "уток".