Слуцкий оценил готовность МИД Чехии к переговорам по памятнику Коневу

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Готовность чешского МИД вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию РФ внушает осторожный оптимизм, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что надеется на положительный итог в разрешении этой ситуации.
Ранее глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny сказал, что министерство намерено выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и готово вести переговоры о перемещении памятника Коневу на территорию РФ.
"Готовность официальных властей Чехии к переговорам о перемещении памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Россию внушает острожный оптимизм. С соответствующей просьбой, как вы помните, обращался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Накануне 75-летия Великой Победы рассчитываем на добрую волю Чешской Республики в этом вопросе, будем надеяться на положительный итог. Хотя это нисколько не умаляет преступного вандализма и кощунства, проявленных при сносе монумента в Праге", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что вопрос демонтажа памятника маршалу Коневу уже стал поводом для антироссийских спекуляций и фабрикации аналога "дела Скрипалей" с помощью газетных "уток".
"В местной прессе появились публикации о якобы прибывших "российских отравителях", создающих угрозу безопасности пражским властям. Подобная чушь совершено точно не способствует повышению уровня российско-чешского диалога, в котором "война с памятниками" и так послужила серьезным раздражителем", - заявил Слуцкий.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах сообщил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин. Мужчина затем проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Они связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова. Оба политика, по данным издания, сразу после прибытия в Прагу вышеуказанного мужчины получили охрану.
24 апреля, 17:16Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Посольство России в Чехии отвергло информацию еженедельника Respekt, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство РФ в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. В МИД РФ назвали публикацию фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях.