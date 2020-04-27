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2020-04-27T18:47
https://ria.ru/20200427/1570646262.html
Биография Андрея Варичева
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РИА Новости

Биография Андрея Варичева

18:44 27.04.2020 (обновлено: 18:47 27.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ООО "УК "Металлоинвест" Андрей Варичев
Генеральный директор ООО УК Металлоинвест Андрей Варичев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор "Металлоинвеста" Андрей Владимирович Варичев родился 25 декабря 1967 года в городе Орле.
В 1991 году окончил авиамеханический факультет Московского авиационно-технического института имени К. Э. Циолковского (МАТИ, ныне присоединен к Московскому авиационному институту в качестве структурного подразделения).
Служил в армии, на Байконуре.
В 1991-1992 годах работал инженером-технологом на Заводе экспериментального машиностроения НПО "Энергия".
С 1992 по 1998 год занимал различные должности (эксперт, заместитель директора департамента, директор департамента, заместитель гендиректора) в ЗАО "ИнтерУрал".
В 1999-2000 годах работал в ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО НТМК) в должностях директора по реконструкции, директора по инвестициям и развитию, с 1999 года – директором представительства ОАО НТМК в Москве.
В 2000-2001 годы занимал должность заместителя гендиректора ОАО "ИнтерУрал".
В 2001-2002 годы работал заместителем директора, а затем директором по сбыту на экспорт ООО "ТД НОСТА-ОХМК".
С 2003 года – первый заместитель директора по сбыту ООО "Уральская сталь", с 2004 года – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Уральская сталь".
С февраля 2005 года – генеральный директор ОАО "Михайловский ГОК".
В 2006-2008 годах – коммерческий директор ООО УК "Металлоинвест".
С 2008 года по 2009 год – первый заместитель генерального директора ООО УК "Металлоинвест".
С февраля по июнь 2009 года – генеральный директор ООО УК "Металлоинвест".
С июня 2009 года по июнь 2014 года – генеральный директор ОАО "ХК "Металлоинвест".
С октября 2013 года – генеральный директор ООО УК "Металлоинвест".
С 2006 года был депутатом Курской областной думы. В текущем созыве думы был членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.
27 апреля 2020 года стало известно, что Андрей Варичев скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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