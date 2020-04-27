Биография Андрея Варичева

В 1991 году окончил авиамеханический факультет Московского авиационно-технического института имени К. Э. Циолковского (МАТИ, ныне присоединен к Московскому авиационному институту в качестве структурного подразделения).

В 1991-1992 годах работал инженером-технологом на Заводе экспериментального машиностроения НПО "Энергия".

С 1992 по 1998 год занимал различные должности (эксперт, заместитель директора департамента, директор департамента, заместитель гендиректора) в ЗАО "ИнтерУрал".

В 1999-2000 годах работал в ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" (ОАО НТМК) в должностях директора по реконструкции, директора по инвестициям и развитию, с 1999 года – директором представительства ОАО НТМК в Москве.

В 2000-2001 годы занимал должность заместителя гендиректора ОАО "ИнтерУрал".

В 2001-2002 годы работал заместителем директора, а затем директором по сбыту на экспорт ООО "ТД НОСТА-ОХМК".

С 2003 года – первый заместитель директора по сбыту ООО "Уральская сталь", с 2004 года – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО "Уральская сталь".

С февраля 2005 года – генеральный директор ОАО "Михайловский ГОК".

В 2006-2008 годах – коммерческий директор ООО УК "Металлоинвест".

С 2008 года по 2009 год – первый заместитель генерального директора ООО УК "Металлоинвест".

С февраля по июнь 2009 года – генеральный директор ООО УК "Металлоинвест".

С июня 2009 года по июнь 2014 года – генеральный директор ОАО "ХК "Металлоинвест".

С 2006 года был депутатом Курской областной думы. В текущем созыве думы был членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.

27 апреля 2020 года стало известно, что Андрей Варичев скончался