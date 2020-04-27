Умер глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев скончался, сообщила журналистам представитель администрации Курской области.
"Да, мне подтвердили данную информацию (о его смерти. — Прим. ред.) только что. Губернатор и вся администрация Курской области выражают глубочайшие соболезнования", — сказала собеседница.
Она не уточнила причину смерти, а также болел ли Варичев коронавирусом.
Варичев был депутатом Курской облдумы VI (2016-2021 годы) созыва по спискам партии "Единая Россия", членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.