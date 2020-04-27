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2020-04-27T19:16
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Умер глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев
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РИА Новости

Умер глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев

17:37 27.04.2020 (обновлено: 19:16 27.04.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндрей Варичев на Петербургском международном экономическом форуме
Андрей Варичев на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Андрей Варичев на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев скончался, сообщила журналистам представитель администрации Курской области.

"Да, мне подтвердили данную информацию (о его смерти. — Прим. ред.) только что. Губернатор и вся администрация Курской области выражают глубочайшие соболезнования", — сказала собеседница.

Она не уточнила причину смерти, а также болел ли Варичев коронавирусом.
Варичев был депутатом Курской облдумы VI (2016-2021 годы) созыва по спискам партии "Единая Россия", членом постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.
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РоссияМеталлоинвестКурская областьОбщество
Популярные комментарии
Правительству не становится страшно за большое количество лайков на подобные новости.
27 апреля, 19:48
А Алексей Тищенко
531300111
Андрей Владимирович оказался единственным из руководителей организаций-миллиардеров, поддержавших по нашей просьбе наш проект по установке памятника Н.И. Бобрикову в селе Козловка возле храма Покрова Пресвятой Богородицы. Всего нами были разосланы просьбы о поддержке проекта в более чем триста подобных организаций. Но все они никак не помогли... Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего Андрея, прости ему все согрешения вольныя и невольныя, и даруй ему Царствие Небесное!
27 апреля, 20:19
Oleg Lavrov
8102040
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