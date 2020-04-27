В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 сотрудница станции скорой помощи

"Женщина умерла. У нее был подтвержден COVID-19. Но комиссия по анализу летальных исходов установит, что стало основной причиной смерти. С пациентами она не работала и на вызовы не ездила", - рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.