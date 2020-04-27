В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 сотрудница станции скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Сотрудница Городской станции скорой медицинской помощи с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая не работала с пациентами, скончалась в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"Женщина умерла. У нее был подтвержден COVID-19. Но комиссия по анализу летальных исходов установит, что стало основной причиной смерти. С пациентами она не работала и на вызовы не ездила", - рассказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.
Также в реанимации больницы имени Боткина скончался заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филиппов. У него была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая привела к развитию пневмонии.
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