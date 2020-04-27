Полиция ОАЭ вернула итальянской и русской туристкам ценные вещи

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Итальянской туристке вернули мобильный телефон, который она потеряла во время недавнего визита в Абу-Даби, российской - дорогие часы, Итальянской туристке вернули мобильный телефон, который она потеряла во время недавнего визита в Абу-Даби, российской - дорогие часы, сообщает Gulf Today.

По словам директора Управления уголовных расследований Омрана Ахмеда Аль-Мазруи, итальянка сообщила о потере своего смартфона, а затем вернулась на родину.

Полиция начала расследование и довольно быстро телефон обнаружили. Местная жительница нашла его в такси, которым пользовалась итальянка.

Недавно полиция Дубая вернула и дорогие часы россиянке. При этом туристка в правоохранительные органы не обращалась.

Заместитель директора Главного управления уголовных расследований полковник Мухаммед Акил Ахли рассказал, что никто не сообщал в полицию о потере часов, поэтому, когда их нашли, определить владельца было сложно.

"Выяснилось, что часы не были куплены в ОАЭ", - добавил полковник Ахли. В итоге удалось обнаружить их хозяйку, которая оказалась туристкой из России