Зеленский может внести в Раду проект о децентрализации власти

"В конце марта президент должен был внести этот проект в парламент, чтобы он прошел процедуру в конституционном суде Украины. И в конце первой сессии мы могли бы отдать 226 голосов, а в начале четверной сессии — 300, чтобы выборы прошли уже на новой конституционной основе. Но помешал карантин. Однако работа продолжается, и мы готовим финальный вариант проекта изменений в конституцию, который президент может внести в парламент в мае", - сказал Корниенко в интервью изданию "Зеркало недели", опубликованному в понедельник.