Зеленский может внести в Раду проект о децентрализации власти

КИЕВ, 27 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в мае может внести на рассмотрение парламента законопроект о децентрализации власти в стране, данная процедура планировалась в конце марта, но была отложена из-за пандемии коронавируса, заявил в понедельник первый замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Ранее Зеленский решил отозвать предложенный им проект изменений в конституцию страны в части децентрализации власти и направить его на доработку. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
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"В конце марта президент должен был внести этот проект в парламент, чтобы он прошел процедуру в конституционном суде Украины. И в конце первой сессии мы могли бы отдать 226 голосов, а в начале четверной сессии — 300, чтобы выборы прошли уже на новой конституционной основе. Но помешал карантин. Однако работа продолжается, и мы готовим финальный вариант проекта изменений в конституцию, который президент может внести в парламент в мае", - сказал Корниенко в интервью изданию "Зеркало недели", опубликованному в понедельник.
Ранее украинский президент зарегистрировал в Раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Зеленский внес на замену в Раду законопроект о децентрализации. Позднее документ раскритиковали посольства Канады, ФРГ и Швеции.