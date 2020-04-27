В Нижнем Новгороде появились баннеры ко Дню Победы с героями другой войны

Снимки с плакатами к 9 мая, на которых изображен памятник героям Гражданской войны 1918-1919 годов - матросам Волжской военной флотилии – были опубликованы в соцсетях. Нижегородцы возмутились тем, что авторы разместили на баннерах "не тех героев", перепутав их с участниками Великой Отечественной войны.

"Данные плакаты размещены владельцем рекламных конструкций самостоятельно, без согласования с администрацией Нижнего Новгорода. Вместе с тем необходимо отметить, что информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца рекламных конструкций. В настоящее время демонтированы все 10 постеров", - сообщили в центре градостроительства и архитектуры.