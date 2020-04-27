ЕР попросила Патрушева уволить помощника главы Россельхознадзора Натарова

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак просит министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева уволить помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, "публично обвиненного в совращении малолетних", сообщает пресс-служба ЕР.
"Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о необходимости увольнения помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, публично обвиненного в совращении малолетних", - говорится в сообщении.
Турчак в своем обращении отметил, что появившаяся в СМИ информация о Натарове дискредитирует органы государственной власти, "тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей".