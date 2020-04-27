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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T17:45
https://ria.ru/20200427/1570640026.html
Белоруссия стала лидером по заболеваемости COVID-19 среди соседей России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

Белоруссия стала лидером по заболеваемости COVID-19 среди соседей России

16:50 27.04.2020 (обновлено: 17:45 27.04.2020)
91503
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных Минздравов стран СНГ.
Так, в республике выявлено 11 289 пациентов с COVID-19. На второй строчке — Украина с 9009 больными, на третьем — Молдавия (3408).
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В Казахстане насчитывается 2780 заразившихся, в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Литве и Эстонии — по одной-две тысячи больных, в Грузии и Киргизии — меньше тысячи. Нулевые значения — в Таджикистане, Туркмении и Южной Осетии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не вводить в республике режим ЧП и другие строгие ограничения в связи с распространением коронавируса и раскритиковал меры, которые европейские страны предприняли для борьбы с пандемией.
По его мнению, вынужденное нахождение граждан в самоизоляции и ослабленный из-за этого иммунитет спровоцируют вторую волну заболеваемости. Глава государства подчеркнул, что, пока люди не поймут, чего стоит опасаться, помещать их на карантин бесполезно.
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По последним данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19 подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи больных скончались.
В России число заразившихся превысило 87 тысяч: 7346 пациентов выздоровели, 794 погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вывод такой, что на тысячу населения в Белоруссии заразившихся больше в два раза, чем в России. Но батька продолжает думать, что все само собой рассосется.
27 апреля, 17:32
Алексей Шипарёв
178116236
Непонятно, вывод какой. Москвичи плотнее живут и больше путешествуют, чем минчане и киевляне ?
27 апреля, 17:10
Donkey Iaiaia
22330557
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