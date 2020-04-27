Белоруссия стала лидером по заболеваемости COVID-19 среди соседей России

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Белоруссия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных Минздравов стран СНГ

Так, в республике выявлено 11 289 пациентов с COVID-19. На второй строчке — Украина с 9009 больными, на третьем — Молдавия (3408).

В Казахстане насчитывается 2780 заразившихся, в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Литве и Эстонии — по одной-две тысячи больных, в Грузии и Киргизии — меньше тысячи. Нулевые значения — в Таджикистане, Туркмении и Южной Осетии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение не вводить в республике режим ЧП и другие строгие ограничения в связи с распространением коронавируса и раскритиковал меры, которые европейские страны предприняли для борьбы с пандемией.

По его мнению, вынужденное нахождение граждан в самоизоляции и ослабленный из-за этого иммунитет спровоцируют вторую волну заболеваемости. Глава государства подчеркнул, что, пока люди не поймут, чего стоит опасаться, помещать их на карантин бесполезно.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19 подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи больных скончались.

В России число заразившихся превысило 87 тысяч: 7346 пациентов выздоровели, 794 погибли.