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2020-04-27T16:50
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В Ленинградской области три тела нашли на месте пожара в деревне
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РИА Новости

В Ленинградской области три тела нашли на месте пожара в деревне

16:50 27.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Уголовное дело после обнаружения на месте пожара в деревне Хомировичи трёх тел возбудили в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на месте пожара в деревне Хомировичи трёх тел", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, уголовно дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Личности погибших устанавливаются.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
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