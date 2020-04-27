В Ленинградской области три тела нашли на месте пожара в деревне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Уголовное дело после обнаружения на месте пожара в деревне Хомировичи трёх тел возбудили в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на месте пожара в деревне Хомировичи трёх тел", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, уголовно дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Личности погибших устанавливаются.
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