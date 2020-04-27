В Киеве отложили рассмотрение ходатайства о заочном аресте Януковича

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник отложил рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об "узурпации власти" на 30 апреля из-за неявки его защитников.
Суд в Киеве в понедельник планировал рассмотреть ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Януковичу по делу об "узурпации власти".
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"Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании подозреваемому Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти не состоялось. Сорвано защитой", - сообщается в Telegram-канале "Адвокатская совещательная группа", в которой состоят защитники, представляющие интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве.
Отмечается, что адвокаты Януковича ходатайствовали о переносе заседания в связи с карантином из-за коронавируса, не смотря на то, что дело в отношении экс-президента относится к категории безотлагательных.
При этом прокуратура просила суд о соблюдении разумных сроков и об онлайн трансляции заседания. Суд согласился провести следующее заседание с трансляцией, Оно состоится в 11.00 30 апреля.
Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу КС обвинили в том, что он и возглавляемый им суд содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили украинские СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.
После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда. В 2017 году Ярослав Романюк, занимавший должность главы Верховного суда Украины, заявил, что правоохранители допросили его в качестве свидетеля по делу против Януковича об "узурпации власти".
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.