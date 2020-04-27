В Киеве отложили рассмотрение ходатайства о заочном аресте Януковича

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Печерский районный суд Печерский районный суд Киева в понедельник отложил рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об "узурпации власти" на 30 апреля из-за неявки его защитников.

Суд в Киеве в понедельник планировал рассмотреть ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Януковичу по делу об "узурпации власти".

"Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании подозреваемому Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти не состоялось. Сорвано защитой", - сообщается в Telegram-канале "Адвокатская совещательная группа", в которой состоят защитники, представляющие интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве.

Отмечается, что адвокаты Януковича ходатайствовали о переносе заседания в связи с карантином из-за коронавируса, не смотря на то, что дело в отношении экс-президента относится к категории безотлагательных.

При этом прокуратура просила суд о соблюдении разумных сроков и об онлайн трансляции заседания. Суд согласился провести следующее заседание с трансляцией, Оно состоится в 11.00 30 апреля.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу КС обвинили в том, что он и возглавляемый им суд содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили украинские СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.

После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда. В 2017 году Ярослав Романюк, занимавший должность главы Верховного суда Украины, заявил, что правоохранители допросили его в качестве свидетеля по делу против Януковича об "узурпации власти".