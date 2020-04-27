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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T16:25
https://ria.ru/20200427/1570638480.html
В Испании оценили ситуацию с проведением тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Испании оценили ситуацию с проведением тестов на коронавирус

16:26 27.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МАДРИД, 27 апр – РИА Новости. Более 1,3 миллиона тестов на COVID-19 проведено в Испании с начала эпидемии, сообщило министерство здравоохранения страны.
В общей сложности сделаны 1 035 522 теста ПЦР и 310 038 тестов на антитела.
В стране проводят 28,6 тестирования на каждую тысячу жителей, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Сальвадор Илья.
Министр также напомнил, что если в середине марта, на пике эпидемии, рост заражений составлял около 35% в день, то в понедельник – менее одного процента (0,9%).
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"Сохраняется тенденция, что вылечившихся (в течение суток) больше, чем заразившихся. Болезнь находится в рамках контроля", - добавил Илья.
За последние сутки был выявлен 1 831 новый случай заражения, выздоровели 2 144 пациентов.
Илья также отметил, что в первый день ослабления карантина для детей (в воскресенье дети младше 14 лет смогли впервые за шесть недель выйти на прогулку на час) "99% родителей проявили себя ответственно", и призвал к ответственности "всех остальных".
"Недопустимы больше злоупотребления", - заявил он.
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По правилам, прогулки с одним ребенком может совершать только один родитель в течение одного часа в одном километре от дома. Однако, судя по многочисленным фотографиям и видео из различных регионов Испании, эти правила далеко не всегда соблюдаются.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 27 апреля в стране были выявлены при помощи тестов ПЦР почти 210 тысяч случаев заболевания, из них умерли 23,5 тысячи человек, выздоровели более ста тысяч.
Во вторник Совет министров должен утвердить предварительный план постепенного снятия карантина в стране.
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Как объявил премьер Педро Санчес, со 2 мая – если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться, как это происходит сейчас – люди смогут выходить на улицы, чтобы заняться спортом или гулять в сопровождении тех людей, с которыми они живут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАИспанияВ мире
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