Врач рекомендовал аллергикам строго соблюдать самоизоляцию

"Если говорить логически, то, конечно, у аллергиков иммунитет в определенной степени напряжен. И при поллинозе, особенно если это осложняется, например, бронхиальной астмой, если у человека есть затруднения дыхания, если говорим о том, что коронавирус в основном поражает легкие, то, конечно, по моему мнению, течение болезни может усугубляться у пациентов с поллинозами", - сказал Леонов на онлайн-брифинге на тему: "Мифы и правда о коронавирусе".