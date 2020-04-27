Врач рекомендовал аллергикам строго соблюдать самоизоляцию

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Аллергикам в период пандемии коронавируса желательно строго соблюдать режим самоизоляции, поскольку аллергия может осложнить течение вирусного заболевания, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
Он отметил, что сезон обострения аллергии только начался, у специалистов пока не так много наработок заболевших коронавирусом с аллергической реакцией в анамнезе, поэтому нужно будет ретроспективно изучать течение болезни таких пациентов.
"Если говорить логически, то, конечно, у аллергиков иммунитет в определенной степени напряжен. И при поллинозе, особенно если это осложняется, например, бронхиальной астмой, если у человека есть затруднения дыхания, если говорим о том, что коронавирус в основном поражает легкие, то, конечно, по моему мнению, течение болезни может усугубляться у пациентов с поллинозами", - сказал Леонов на онлайн-брифинге на тему: "Мифы и правда о коронавирусе".
Он порекомендовал аллергикам строго соблюдать режим самоизоляции.
"Лучше не испытывать судьбу, спокойно находиться дома. Если это невозможно, человек работает, то спокойно принимать те препараты, которые назначил лечащий врач от аллергии", - отметил специалист.
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