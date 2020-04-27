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2020-04-27T19:27
https://ria.ru/20200427/1570637920.html
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569206838_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6b96bf33ed1f66bb7fb4db07ad3aa2d3.jpg
РИА Новости

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

16:17 27.04.2020 (обновлено: 19:27 27.04.2020)
278982
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал RT.
По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций.
Парк
18 апреля, 11:57
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в мае
"Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. То есть такой прогноз есть", — сказал он.
Также Кобылкин обратил внимание главы государства на недостаточное финансирование лесной политики в регионах: в частности, на нехватку средств на увеличение численности лесничих.
В ответ Путин поручил Минфину выделить регионам дополнительные ресурсы. Глава ведомства Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что федеральный бюджет уже направляет средства в регионы, где ситуация с пожарами складывается наихудшим образом. Кроме того, он пообещал еще раз пересмотреть объем выделяемой министерством помощи.
Женщина на Никольской улице в Москве
27 апреля, 16:24Сказано в эфире
Эксперт: мы живем в совершенно невероятном климатеВ Гидрометцентре считают, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет в истории наблюдений. В эфире радио Sputnik эти данные прокомментировал специалист в области изменения климата Михаил Юлкин.
Ранее в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявили, что нынешний год станет одним из самых теплых в истории. Вероятность этого события они оценили в 75 процентов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также отмечал, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких с 99-процентной вероятностью.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
27 апреля, 07:50
В топ-5 рекордных годов. Вильфанд о прогнозе про максимально жарком лете
14955545428273
РоссияДмитрий КобылкинВладимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
они на три дня вперед погоду не могут предсказать правильно, а тут лето.....
27 апреля, 16:26
Alexb82 Alexb82
162140006
Пора доставать зонт,процентов на 200 тонуть будем.
27 апреля, 16:33
Эдуард Сидоркин
74370002
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