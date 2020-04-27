Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал RT.
По словам министра, о приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций.
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"Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. То есть такой прогноз есть", — сказал он.
Также Кобылкин обратил внимание главы государства на недостаточное финансирование лесной политики в регионах: в частности, на нехватку средств на увеличение численности лесничих.
В ответ Путин поручил Минфину выделить регионам дополнительные ресурсы. Глава ведомства Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что федеральный бюджет уже направляет средства в регионы, где ситуация с пожарами складывается наихудшим образом. Кроме того, он пообещал еще раз пересмотреть объем выделяемой министерством помощи.
Ранее в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявили, что нынешний год станет одним из самых теплых в истории. Вероятность этого события они оценили в 75 процентов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также отмечал, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких с 99-процентной вероятностью.