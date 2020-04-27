Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Эксперт: мы живем в совершенно невероятном климате В Гидрометцентре считают, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет в истории наблюдений. В эфире радио Sputnik эти данные прокомментировал специалист в области изменения климата Михаил Юлкин.