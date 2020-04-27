Губернатор Приамурья оценил борьбу с лесными пожарами в регионе

"Развернули полностью группировку. Евгений Николаевич (Зиничев - глава МЧС) сказал, что мы в этом году горим в 1,5 раза чаще, чем в прошлом, это действительно так. У нас в этом году 283 природных пожара зарегистрировано с начала сезона, в прошлом году их было 180, но при этом, Владимир Владимирович, в этом году у нас горело 33 тысячи гектаров, в прошлом - 40. О чем это говорит? Мы в 1,7 раза более эффективно работаем, 92% пожаров ликвидируется в первый день", - сказал Орлов.