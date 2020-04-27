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2020-04-29T09:40
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Губернатор Приамурья оценил борьбу с лесными пожарами в регионе
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РИА Новости

Губернатор Приамурья оценил борьбу с лесными пожарами в регионе

16:07 27.04.2020 (обновлено: 09:40 29.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Работа по тушению лесных пожаров в этом году в Амурской области идет в 1,7 раза эффективнее, чем в прошлом, 92% пожаров ликвидируется в первый день, заявил губернатор Василий Орлов президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Особый противопожарный режим введен в Амурской области с 30 апреля. По словам Орлова, после бесснежной зимы к нему готовились заранее.
"Развернули полностью группировку. Евгений Николаевич (Зиничев - глава МЧС) сказал, что мы в этом году горим в 1,5 раза чаще, чем в прошлом, это действительно так. У нас в этом году 283 природных пожара зарегистрировано с начала сезона, в прошлом году их было 180, но при этом, Владимир Владимирович, в этом году у нас горело 33 тысячи гектаров, в прошлом - 40. О чем это говорит? Мы в 1,7 раза более эффективно работаем, 92% пожаров ликвидируется в первый день", - сказал Орлов.
Группировка по борьбе с лесными пожарами в регионе насчитывает 80 единиц техники, задействованы 400 человек. По словам губернатора, "ситуация под контролем", сил и средств достаточно.
"Мы обратились в Рослесхоз за дополнительной потребностью в 80 миллионов рублей, надеюсь, коллеги нас поддержат. Эти деньги нужны на усиление авиамониторинга", - добавил Орлов.
Глава МЧС России Евгений Зиничев
27 апреля, 15:00
В МЧС предложили ужесточить наказание за нарушения пожарной безопасности
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Природные пожары в РоссииВасилий ОрловФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Владимир ПутинАмурская областьОбщество
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