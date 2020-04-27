В СФ готовы обсудить ответственность за бездействие при шуме ночью

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Совете Федерации готовы предметно обсудить предложения Минюста по новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, в частности, по бездействию при нарушении тишины ночью, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее Клишас заявил РИА Новости, что Совет Федерации выступит против предложений Минюста включить в новый КоАП РФ штрафы за нарушение тишины и покоя ночью, в частности, за лай собаки или сигнализацию. В ответ на это в пресс-службе министерства подчеркнули, что в проекте документа предлагается считать административным правонарушением не лай собак, а бездействие и безответственность тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины в ночное время.
27 апреля, 14:22Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
"Наш комитет готов к предметному обсуждению предложений Минюста, и с учетом последний разъяснений мы уверены, что наш диалог сложится конструктивно", - сказал Клишас.