В регионах России закрываются отели, которые работали с командированными

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России приостановили работу до 60–70 процентов гостиниц, многие также могут скоро закрыться, в том числе и отели для приема командированных, В России приостановили работу до 60–70 процентов гостиниц, многие также могут скоро закрыться, в том числе и отели для приема командированных, сообщает TourDom.ru.

Так оценил ситуацию вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Эксперты поясняют, что во время пандемии коронавируса практически единственным источником дохода, позволяющим отелям удерживаться на плаву, остается прием бизнес-путешественников. Но и этот канал поступления выручки иссякает.

Так, по словам управляющего небольшой гостиницей в одном из крупных городов Уральского региона, с понедельника, 27 апреля, отель вынужден закрыться. Последний месяц он обслуживал немногочисленных командированных из Москвы, а также из соседнего Казахстана. Но в майские праздники, когда большинство предприятий уйдет на выходные, гостей не будет. Дешевле приостановить работу и сократить издержки.

"Другие гостиницы города – не в лучшей ситуации. Четыре крупных отеля тоже повесили замки на двери, у остальных загрузка не превышает 10 процентов", – добавил предприниматель.