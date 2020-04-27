Матвиенко заявила о контроле над ситуацией с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России находится полностью под контролем, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Государство, президент, правительство принимают меры даже на опережение, чтобы были все условия для спасения жизни и здоровья людей. Как видите, это идет в плановом режиме, без сбоев. У нас все спокойно, без суеты. Тревожно, конечно, но ситуация полностью под контролем", - сказала она журналистам.
С медицинской точки зрения Россия прошла проверку по борьбе с коронавирусом, подчеркнула спикер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф