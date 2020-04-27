Матвиенко заявила о контроле над ситуацией с коронавирусом

"Государство, президент, правительство принимают меры даже на опережение, чтобы были все условия для спасения жизни и здоровья людей. Как видите, это идет в плановом режиме, без сбоев. У нас все спокойно, без суеты. Тревожно, конечно, но ситуация полностью под контролем", - сказала она журналистам.