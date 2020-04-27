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Культура
2020-04-27T15:39
https://ria.ru/20200427/1570634822.html
Сергей Миронов вступился за сериал "Зулейха открывает глаза"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379818_0:0:2732:1537_1036x0_80_0_0_a8c418e7fa9250c67fd8ffc2741fdd8c.jpg
РИА Новости

Сергей Миронов вступился за сериал "Зулейха открывает глаза"

15:33 27.04.2020 (обновлено: 15:39 27.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Миронов . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает необоснованными нападки на сериал "Зулейха открывает глаза".
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов направил обращения в Генпрокуратуру и Минкультуры в связи с показом данного сериала. По мнению Гаврилова, тот факт, что в сериале "Зулейха открывает глаза" имена и фамилии российских муфтиев были даны политическим заключенным, оскорбляет чувства верующих.
"Оскорбились все: верующие и неверующие, русские и татары, депутаты Госдумы и другие. И что же всех так оскорбило? Я читал книгу, мне она очень понравилась, поэтому посмотрел сериал. Снято великолепно", - написал Миронов на свой странице в Facebook.
Он добавил, что актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале, сделала свою работу блестяще.
По мнению Миронова, безосновательны претензии по поводу верности фильма исторической правде. "Тем, кто говорит, что такого не было, что это антисоветчина, могу ответить. Я знаю, что было! Моего деда Емельяна Еремеевича Миронова расстреляли в 1937 году. Как кулака. Хотя он был простым крестьянином. То, что показано в фильме, – еще цветочки, лайт-версия реальной истории. Поэтому учите матчасть", - написал лидер СР.
Ранее режиссер сериала Егор Анашкин, комментируя РИА Новости критику ленты, призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился. По его словам, ему часто пишут и звонят с положительными отзывами о сериале. Анашкин добавил, что история, показанная в сериале, — "это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше".
Сергей Маковецкий
26 апреля, 22:37Культура
Маковецкий ответил на критику сериала "Зулейха открывает глаза"
180224983
КультураНовости культурыЧулпан ХаматоваСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФСергей Гаврилов
Популярные комментарии
Сериал фигня.
27 апреля, 15:39
Егор Новиков
1100000
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