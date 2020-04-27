Сергей Миронов вступился за сериал "Зулейха открывает глаза"

"Оскорбились все: верующие и неверующие, русские и татары, депутаты Госдумы и другие. И что же всех так оскорбило? Я читал книгу, мне она очень понравилась, поэтому посмотрел сериал. Снято великолепно", - написал Миронов на свой странице в Facebook.

По мнению Миронова, безосновательны претензии по поводу верности фильма исторической правде. "Тем, кто говорит, что такого не было, что это антисоветчина, могу ответить. Я знаю, что было! Моего деда Емельяна Еремеевича Миронова расстреляли в 1937 году. Как кулака. Хотя он был простым крестьянином. То, что показано в фильме, – еще цветочки, лайт-версия реальной истории. Поэтому учите матчасть", - написал лидер СР.

Ранее режиссер сериала Егор Анашкин, комментируя РИА Новости критику ленты, призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился. По его словам, ему часто пишут и звонят с положительными отзывами о сериале. Анашкин добавил, что история, показанная в сериале, — "это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше".