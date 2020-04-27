Самолет "Аэрофлота" вылетел из Еревана со 123 россиянами на борту

"Рейс "Аэрофлота" 1861 Ереван - Санкт-Петербург - Москва вылетел в 14.38 мск. Всего 123 пассажира. До Санкт-Петербурга летят 29 человек. До Москвы - 94", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.