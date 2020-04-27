Самолет "Аэрофлота" вылетел из Еревана со 123 россиянами на борту

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" из Еревана вылетел в Санкт-Петербург и Москву, на борту самолета 123 россиянина, сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.
"Рейс "Аэрофлота" 1861 Ереван - Санкт-Петербург - Москва вылетел в 14.38 мск. Всего 123 пассажира. До Санкт-Петербурга летят 29 человек. До Москвы - 94", - говорится в сообщении.
Расчетное время прибытия в петербургский аэропорт "Пулково" – 18.14 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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