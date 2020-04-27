Академик рассказала о нетипичном поведении коронавируса

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в программе "60 минут" на канале "Россия 1" рассказала о нетипичном поведении коронавирусной инфекции.
Обычно, как отметила академик, новые возбудители поражают детей и тех, кто никогда с этими возбудителями не встречался. Однако дети, в подавляющем случае, переносят коронавирус бессимптомно, а раньше казалось, что они не болеют вовсе. Исключение составляют тяжелые хронические больные.
Сейчас врачи могут лишь устранять последствия заболевания.
"Но это это не значит, что мы научились лечить его разработанным специально для него препаратом", — пояснила Намазова-Баранова.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,8 миллиона случаев, свыше 193 тысяч человек скончались.
В России на данный момент выявлено 87 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 7346 человек, умерли 794.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.