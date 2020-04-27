МИД Чехии готов начать переговоры с Россией о передаче памятника Коневу

ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. МИД Чехии намерен выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и готов вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию РФ, заявил в понедельник глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.
"С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора (от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве) с РФ, в котором не говорится о том, где (конкретный) памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника (маршалу Коневу) на ее территорию, мы открыты для этого", - сказал Петршичек.
По словам министра, данный вопрос будет предметом обсуждения с властями района Прага-6, а также с его коллегами по правительству.
"Российская сторона по данной теме обратилась не в МИД (глава МО РФ Сергей Шойгу написал письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару – ред.). Мы находимся в контакте с главой нашего военного ведомства, обсуждаем возможность решение данной проблемы нашим МИД", - сказал Петршичек.
Глава МИД напомнил, что власти района Прага-6 предполагают разместить памятник маршалу Коневу в создаваемом Музее памяти ХХ века.
"Власти района Прага-6 хотели разместить памятник Коневу в Музее памяти ХХ века. Будем дискутировать о возможных альтернативных решениях. Чехия является страной, которая выполняет международные договоры. Да, отношения с РФ в данный момент нельзя назвать "цветущими", но это не означает, что мы должны нарушать то, что подписали в 1993 году", - подчеркнул министр.
Глава МИД отметил также, что есть проблемы с чешскими памятниками и в РФ.
"Мы уже длительное время указываем на то, что чешская сторона не нарушает свои обязательства, что мы постоянно заботимся о военных могилах павших воинов Красной Армии. В этом смысле у нас совесть чиста. Можем также указать на то, что точно таким же образом, как поступали муниципальные власти у нас, поступали и муниципальные власти в РФ в отношении памятников чехословацким легионерам. Несмотря на неоднократные попытки, нам так и не удалось разместить такой памятник в Самаре именно потому, что с этим не согласны местные власти", - сказал Петршичек.