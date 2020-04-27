МИД Чехии готов начать переговоры с Россией о передаче памятника Коневу

"С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора (от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве) с РФ, в котором не говорится о том, где (конкретный) памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника (маршалу Коневу) на ее территорию, мы открыты для этого", - сказал Петршичек.