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2020-04-27T17:00
https://ria.ru/20200427/1570633200.html
МИД Чехии готов начать переговоры с Россией о передаче памятника Коневу
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РИА Новости

МИД Чехии готов начать переговоры с Россией о передаче памятника Коневу

15:08 27.04.2020 (обновлено: 17:00 27.04.2020)
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© REUTERS / David W CernyДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© REUTERS / David W Cerny
ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. МИД Чехии намерен выполнять обязательства, вытекающие из договора республики с РФ от 1993 года, и готов вести переговоры о перемещении памятника маршалу Ивану Коневу на территорию РФ, заявил в понедельник глава чешского МИД Томаш Петршичек в интервью пражской газете Hospodářské noviny.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.
"С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора (от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве) с РФ, в котором не говорится о том, где (конкретный) памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника (маршалу Коневу) на ее территорию, мы открыты для этого", - сказал Петршичек.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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Чешский эксперт посчитала снос памятника Коневу уголовным преступлением
По словам министра, данный вопрос будет предметом обсуждения с властями района Прага-6, а также с его коллегами по правительству.
"Российская сторона по данной теме обратилась не в МИД (глава МО РФ Сергей Шойгу написал письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару – ред.). Мы находимся в контакте с главой нашего военного ведомства, обсуждаем возможность решение данной проблемы нашим МИД", - сказал Петршичек.
Глава МИД напомнил, что власти района Прага-6 предполагают разместить памятник маршалу Коневу в создаваемом Музее памяти ХХ века.
"Власти района Прага-6 хотели разместить памятник Коневу в Музее памяти ХХ века. Будем дискутировать о возможных альтернативных решениях. Чехия является страной, которая выполняет международные договоры. Да, отношения с РФ в данный момент нельзя назвать "цветущими", но это не означает, что мы должны нарушать то, что подписали в 1993 году", - подчеркнул министр.
Глава МИД отметил также, что есть проблемы с чешскими памятниками и в РФ.
"Мы уже длительное время указываем на то, что чешская сторона не нарушает свои обязательства, что мы постоянно заботимся о военных могилах павших воинов Красной Армии. В этом смысле у нас совесть чиста. Можем также указать на то, что точно таким же образом, как поступали муниципальные власти у нас, поступали и муниципальные власти в РФ в отношении памятников чехословацким легионерам. Несмотря на неоднократные попытки, нам так и не удалось разместить такой памятник в Самаре именно потому, что с этим не согласны местные власти", - сказал Петршичек.
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Томаш ПетршичекСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)МИД ЧехииСергей ШойгуСамараЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Станцию метро пражская, переименовать в станцию "Маршала Конева"..
27 апреля, 17:04
zzv.rom.36
7510002
Памятник забрать. А с чехами больше не заигрывать. Хватит уже предлогать дружбу. Чехи члены НАТО! И уже друзьями не будут! До и не были они для России друзьями и память у них короткая! 😡Забыли уже, кто освабождал их и остановил нацистов, от истребления чехов, как нацию!😡
27 апреля, 16:43
ГРГражданин России
4710001
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