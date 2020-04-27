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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-27T16:34
https://ria.ru/20200427/1570633040.html
Нефть марки WTI подешевела на 24%
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635386_0:466:2812:2048_1036x0_80_0_0_c1d26f8c211240a3b29ebcb28afec102.jpg
РИА Новости

Нефть марки WTI подешевела на 24%

15:06 27.04.2020 (обновлено: 16:34 27.04.2020)
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© AFP 2020 / Robyn BeckНефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp в Карсоне, Калифорния
Нефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp в Карсоне, Калифорния
© AFP 2020 / Robyn Beck
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Падение цены на нефть марки WTI ускорилось на рисках переизбытка сырья на рынке.
По состоянию на 16:05 (мск) июньские фьючерсы подешевели на 24%, до 12,5 доллара.
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Стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 6,37% — до 23,23 доллара за баррель. При этом цена июньских контрактов снижалась на 6,86% — до 19,97 доллара за баррель.
На прошлой неделе цены на смесь американской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ. К выходным котировки марки Brent упали на 23,65%, WTI — на 7,3%. Сегодня рынок открылся новым падением.
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Ситуация с ценами на нефть

Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.
Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое начнет действовать 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире, но может привести к началу сокращения запасов во втором полугодии на фоне избытка сырья.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)СШАНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Уже минус 28%. При том что Брент более-менее стабильна. У американской WTI ни экспортной инфраструктуры, ни мощностей для хранения. Кирдык короче американскому сланцу, даже при всех тех миллиардах которые Трамп угрохал на его поддержку.
27 апреля, 17:13
СССергей Смирнов
17200017
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