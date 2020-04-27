Нефть марки WTI подешевела на 24%

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Падение цены на нефть марки Падение цены на нефть марки WTI ускорилось на рисках переизбытка сырья на рынке.

По состоянию на 16:05 (мск) июньские фьючерсы подешевели на 24%, до 12,5 доллара.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 6,37% — до 23,23 доллара за баррель. При этом цена июньских контрактов снижалась на 6,86% — до 19,97 доллара за баррель.

На прошлой неделе цены на смесь американской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ. К выходным котировки марки Brent упали на 23,65%, WTI — на 7,3%. Сегодня рынок открылся новым падением.

Ситуация с ценами на нефть

Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК +, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. Страны — члены организации по итогам видеоконференции 12 апреля договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.