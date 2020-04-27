Матвиенко заявила о готовности СФ собраться на заседание "в любое время"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Совет Федерации готов в любое время собраться на заседание для принятия мер в связи с коронавирусом , заочного формата заседания не планируется, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в понедельник.

"Совфед готов собраться при первой необходимости для принятия законов в связи с пандемией коронавируса", - сказала спикер на онлайн-конференции.

Она не видит необходимости делать это заочно, поскольку такой формат потребует поправок в законодательство и труднореализуем. Кроме того, "есть вопрос по голосованию, у нас есть тайное голосование", - сказала сенатор.

Матвиенко отметила, что законодатели соблюдают все меры безопасности, "состояние здоровья сенаторов сегодня хорошее, за некоторым исключением, мы находимся в рабочей форме".

Она также сообщила, что Совет Федерации не рассматривает вопрос о возможном переносе сроков весенней сессии. "У нас никаких отпусков не было, мы работаем в рабочем режиме", - сказала она.