ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 наблюдается в Снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве Московской области , а также в Санкт-Петербурге , но в других регионах РФ картина менее оптимистичная, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович

"В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична", - сказала Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ , "безусловно, раньше или позже, с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться". "Это будет происходить по "эпидемиологическим законам" о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня – поддержать систему здравоохранения и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны", - подчеркнула она.

При этом Вуйнович добавила, что ВОЗ не уполномочена проводить оценки риска на местном уровне или сравнивать данные внутри страны. "Это полностью в области деятельности национальных органов власти", - отметила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.