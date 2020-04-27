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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:22
https://ria.ru/20200427/1570632825.html
ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263083_0:147:3379:2048_1036x0_80_0_0_3cae3b2ecb8b4aeb3b79fddfda2520c7.jpg
РИА Новости

ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

15:02 27.04.2020 (обновлено: 15:22 27.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге, но в других регионах РФ картина менее оптимистичная, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична", - сказала Вуйнович.
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По словам представителя ВОЗ, "безусловно, раньше или позже, с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться". "Это будет происходить по "эпидемиологическим законам" о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня – поддержать систему здравоохранения и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны", - подчеркнула она.
При этом Вуйнович добавила, что ВОЗ не уполномочена проводить оценки риска на местном уровне или сравнивать данные внутри страны. "Это полностью в области деятельности национальных органов власти", - отметила она.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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