ВОЗ отметила снижение роста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге, но в других регионах РФ картина менее оптимистичная, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична", - сказала Вуйнович.
По словам представителя ВОЗ, "безусловно, раньше или позже, с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться". "Это будет происходить по "эпидемиологическим законам" о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех пор, пока не создана эффективная вакцина. Самое важное сегодня – поддержать систему здравоохранения и в этом ВОЗ полностью солидарна с правительством страны", - подчеркнула она.
При этом Вуйнович добавила, что ВОЗ не уполномочена проводить оценки риска на местном уровне или сравнивать данные внутри страны. "Это полностью в области деятельности национальных органов власти", - отметила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.