В красноярской тайге нашли тело рабочего, пропавшего при прорыве дамбы

В настоящее время личность погибшего идентифицирована с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия Азимов 1987 года рождения, который пропал без вести в октябре прошлого года.

В октябре 2019 года гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрй Еганов и горный мастер компании Евгений Александров были арестованы, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".