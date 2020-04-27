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2020-04-27T14:58
https://ria.ru/20200427/1570632517.html
В красноярской тайге нашли тело рабочего, пропавшего при прорыве дамбы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156005/68/1560056874_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_f6f74b2ad02db3ac4cb6bd17c9b837bc.jpg
РИА Новости

В красноярской тайге нашли тело рабочего, пропавшего при прорыве дамбы

14:58 27.04.2020
2593
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели
КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Тело сотрудника золотодобывающего предприятия, пропавшего в прошлом году на юге Красноярского края, обнаружено недалеко от места прорыва дамб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Курагинском районе обнаружено тело пропавшего в прошлом году сотрудника золотодобывающего предприятия. В дежурную часть полиции поступил звонок от местного жителя 1974 года рождения, который сообщил, что на реке Сисим, в 40 километрах ниже по течению реки от участка "Сейба", обнаружено тело мужчины. На место происшествия незамедлительного была направлена следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
21 октября 2019, 12:59
"Чудом выжили": пострадавший рассказал об обрушении дамб под Красноярском
В настоящее время личность погибшего идентифицирована с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия Азимов 1987 года рождения, который пропал без вести в октябре прошлого года.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября прошлого года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое до настоящего момента считались пропавшими без вести.
В октябре 2019 года гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрй Еганов и горный мастер компании Евгений Александров были арестованы, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

ЧП произошло около 06:00 по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС РФ производят загрузку вертолета всем необходимым для дальнейшей высадки на месте прорыва технологической дамбы в Курагинском районе Красноярского края
1 из 13

ЧП произошло около 06:00 по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
2 из 13

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
3 из 13

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
4 из 13

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
5 из 13

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
6 из 13

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
7 из 13

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В МЧС отметили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
8 из 13

В МЧС отметили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
9 из 13

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Вадим Кофман

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
10 из 13

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
© Вадим Кофман

В Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
11 из 13

В Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
© РИА Новости / Вадим Кофман

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
12 из 13

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
© Вадим Кофман

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
13 из 13

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
1 из 13

ЧП произошло около 06:00 по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
2 из 13

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
3 из 13

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
4 из 13

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
5 из 13

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
6 из 13

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
7 из 13

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
8 из 13

В МЧС отметили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
9 из 13

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
10 из 13

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
11 из 13

В Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
12 из 13

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
13 из 13

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
010810
Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКурагинский районПроисшествия
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