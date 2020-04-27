В Петербурге назвали долю бессимптомных носителей COVID-19

Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. У половины заболевших . У половины заболевших коронавирусом жителей Петербурга болезнь может протекать бессимптомно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

"Мы говорим о том, что за последние дни удельный вес людей с вирусом, но без симптомов, в России составил 40-50%. В Петербурге это также возможно", - сказала Скорынина, сославшись на соответствующее заявление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой

Она подчеркнула, что сложившуюся ситуацию могут исправить меры по самоизоляции. "Чтобы разорвать эту эпидемиологическую цепочку, нужно, чтобы люди поменьше общались между собой", - сказала она.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.

За сутки в России выявлено 6198 заболевших COVID-19. Большинство случаев зафиксировано в Москве (2871), Подмосковье (638), Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167) и Санкт-Петербурге (161). Уточняется, что 2693 человека из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 50 пациентов.

В Петербурге - 3238 случаев заражения, умерли 27 человек, выздоровели 518 человек.