Путин отметил роль законодательной власти в решении ключевых задач страны

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в поздравлении с днем российского парламентаризма отметил, что законодательные органы РФ играют огромную роль в решении ключевых задач, стоящих перед страной, телеграмма опубликована на сайте Кремля

День российского парламентаризма ежегодно отмечается 27 апреля. В этот день в 1906 году начала свою работу первая Государственная Дума России.

"С удовлетворением отмечу, что сегодня Совет Федерации, Государственная дума, органы законодательной власти регионов России играют огромную роль в решении ключевых задач, стоящих перед страной. Депутатами всех уровней принимаются необходимые, востребованные временем законы в области образования и просвещения, экологии и жилищной политики", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что в связи с эпидемией коронавируса необходимо объединить усилия всех ветвей власти для принятия решений, призванных обеспечить здоровье и благополучие граждан, стабилизацию экономики и социальной сферы.