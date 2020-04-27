Путин поручил обеспечить выплаты пострадавшим от стихийных бедствий

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выплаты и компенсации гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, должны осуществляться незамедлительно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
27 апреля, 14:26Путин поручил сделать прогноз по паводкам и пожарам в регионах