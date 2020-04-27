Путин поручил обеспечить выплаты пострадавшим от стихийных бедствий

"Конечно, под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.