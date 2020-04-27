Новак предложил обязать регионы утверждать топливно-энергетический баланс

"Я бы предложил на законодательном уровне решить вопрос, чтобы субъекты Российской Федерации в обязательном порядке у себя утвердили топливно-энергетические балансы. К сожалению, этого сейчас нет, ни во всех субъектах... В итоге, и программы газификации так же делаются без учета того, какая структура баланса потребления энергии будет в регионе. Это нужно решать на законодательном уровне", - сказал Новак на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.