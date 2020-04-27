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2020-04-27T15:10
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Новак предложил обязать регионы утверждать топливно-энергетический баланс
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РИА Новости

Новак предложил обязать регионы утверждать топливно-энергетический баланс

15:10 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минэнерго России предлагает на законодательном уровне закрепить обязательство субъектов РФ утверждать свои топливно-энергетические балансы, это может помочь и более точному пониманию вопроса газификации региона, сообщил глава ведомства Александр Новак.
"Я бы предложил на законодательном уровне решить вопрос, чтобы субъекты Российской Федерации в обязательном порядке у себя утвердили топливно-энергетические балансы. К сожалению, этого сейчас нет, ни во всех субъектах... В итоге, и программы газификации так же делаются без учета того, какая структура баланса потребления энергии будет в регионе. Это нужно решать на законодательном уровне", - сказал Новак на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
Министр при этом отметил, что Минэнерго готово предложить регионам свою помощь в рассмотрении таких балансов, дать рекомендации, предложения по корректировкам. Однако ведомство не имеет полномочий по непосредственному утверждению документа, так как это полномочия субъекта.
"Мы считаем ключевым моментом, когда разрабатывается программа газификации, наличие топливно-энергетического баланса, чтобы регион четко для себя представлял, как у него будет развиваться в рамках программы развития региона, какие будут использоваться энергетические ресурсы: газ, уголь, мазут", - отметил министр.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель совета по вопросам газификации субъектов РФ Андрей Кутепов с Новаком согласился. "Александр Валентинович, услышал вас. Если есть такие предложения, то почему бы и нет", - сказал он, отметив, что данное предложение будет внесено в протокол по итогам совещания.
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Андрей КутеповСовет Федерации РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
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