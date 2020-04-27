Путин поручил регионам не забывать об угрозе паводков и пожаров

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В каждом регионе должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое развитие ситуации с паводками и пожарами, заявил президент Владимир Путин.

Также глава государства призвал уточнить методы по предупреждению граждан о природных ЧС и отработать их в деталях.

"Отдельно прошу остановиться на работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан, в целом по обеспечению их безопасности. Обозначаю этот вопрос как особый", - сказал Путин на видеосовещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России.

Он добавил, что сейчас многие россияне находятся на самоизоляции или карантине, и их возможности для передвижения ограничены.

"С учетом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах, по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи", - отметил президент.