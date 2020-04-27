В Евросоюзе призвали сделать пожертвования на борьбу с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Европейский союз призывает страны и организации по всему миру сделать пожертвования в ходе донорского марафона по сбору средств на общемировую борьбу с коронавирусом "Глобальный ответ на коронавирус", который пройдет 4 мая по инициативе Европейской комиссии, говорится в распространенном документе Европейской комиссии.
"Европейский союз объединяет усилия с глобальными партнерами, чтобы призвать к пожертвованиям в ходе "Глобального ответа на коронавирус" - конференции, которая стартует 4 мая 2020 года. Чтобы собрать средства для поддержки общих усилий, Европейский Союз и его партнеры организуют глобальный донорский марафон. Призываем страны и организации по всему миру взять на себя обязательства по достижению цели в 7,5 миллиардов евро", - указали в Еврокомиссии.
В ЕК подчеркивают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно призывала объединить международные усилия для обеспечения повсеместного доступа к тестам на текущем этапе, а также к новым методам лечения коронавируса и вакцинами – в будущем.
Еврокомиссия 15 апреля объявила о намерении провести 4 мая онлайн-конференцию по сбору средств, в том числе на создание вакцины от COVID-19. Позднее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что цель донорского марафона – собрать 7,5 миллиардов евро в качестве первого этапа финансирования общемировой борьбы с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.