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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T14:25
https://ria.ru/20200427/1570630808.html
Песков: работа медиков по борьбе с коронавирусом достойна восхищения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570029933_759:167:3040:1450_1036x0_80_0_0_231d445839a8cd79db9dcbaf3fea700f.jpg
РИА Новости

Песков: работа медиков по борьбе с коронавирусом достойна восхищения

14:25 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Медработники сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса, они проявляют "образцовое самопожертвование" и достойны восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы; они действительно рискуют и проявляют действительно образцовое самопожертвование. Поэтому это достойно восхищения и сожаления, когда врачи так же заболевают, выполняя свой долг", - заявил Песков журналистам.
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Представителя Кремля в понедельник попросили прокомментировать сообщения об увольнении десятков медсестер из больницы в Коммунарке, смерти медработников в Петербурге и отсутствии в больнице в Балашихе разделения на грязную и чистую зоны. Его попросили пояснить, какая информация есть на этот счет у Кремля, являются ли эти сообщения правдой или провокацией.
"Ну, где-то есть элементы провокации. На самом деле, очень просто - нужно просто обратиться в больницу на Коммунарке, они достаточно открыты для информации. Здесь нет никаких тайн, нужно туда обратиться и перепроверить эту информацию", - посоветовал пресс-секретарь президента.
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На просьбу уточнить, что докладывают президенту мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко по поводу проблем с оснащенностью медучреждений, Песков сообщил: "какие-то разовые проблемы, конечно, нельзя исключать, в оперативном режиме эти проблемы решаются". "Нельзя же на основе каких-то единичных случаев давать общую оценку ситуации", - добавил он.
Контролем за реализацией поручений президента, связанных с оснащением медорганизаций, занимается правительство и штаб по борьбе с коронавирусом, отметил пресс-секретарь главы государства.
"Этим занимается правительство, этим занимается штаб. И потом, Минздрав, который непосредственно находится на связи и с регионами, и с отдельными лечебными учреждениями", - уточнил Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
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