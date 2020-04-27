Песков: работа медиков по борьбе с коронавирусом достойна восхищения

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Медработники сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса, они проявляют "образцовое самопожертвование" и достойны восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Медработники сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса, они проявляют "образцовое самопожертвование" и достойны восхищения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы; они действительно рискуют и проявляют действительно образцовое самопожертвование. Поэтому это достойно восхищения и сожаления, когда врачи так же заболевают, выполняя свой долг", - заявил Песков журналистам.

Представителя Кремля в понедельник попросили прокомментировать сообщения об увольнении десятков медсестер из больницы в Коммунарке, смерти медработников в Петербурге и отсутствии в больнице в Балашихе разделения на грязную и чистую зоны. Его попросили пояснить, какая информация есть на этот счет у Кремля, являются ли эти сообщения правдой или провокацией.

"Ну, где-то есть элементы провокации. На самом деле, очень просто - нужно просто обратиться в больницу на Коммунарке, они достаточно открыты для информации. Здесь нет никаких тайн, нужно туда обратиться и перепроверить эту информацию", - посоветовал пресс-секретарь президента.

На просьбу уточнить, что докладывают президенту мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко по поводу проблем с оснащенностью медучреждений, Песков сообщил: "какие-то разовые проблемы, конечно, нельзя исключать, в оперативном режиме эти проблемы решаются". "Нельзя же на основе каких-то единичных случаев давать общую оценку ситуации", - добавил он.

Контролем за реализацией поручений президента, связанных с оснащением медорганизаций, занимается правительство и штаб по борьбе с коронавирусом, отметил пресс-секретарь главы государства.

"Этим занимается правительство, этим занимается штаб. И потом, Минздрав, который непосредственно находится на связи и с регионами, и с отдельными лечебными учреждениями", - уточнил Песков в ответ на соответствующий вопрос.