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2020-04-27T15:16
https://ria.ru/20200427/1570630547.html
Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
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РИА Новости

Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам

14:22 27.04.2020 (обновлено: 15:16 27.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖители города отдыхают в парке "Сосновка", не входящего в список закрытых для посещений
Жители города отдыхают в парке Сосновка, не входящего в список закрытых для посещений
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
"В проекте КоАП России предлагается считать административным правонарушением не лай собак, а бездействие и безответственность тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины в ночное время. <...> Лай собак ночью, работающая сигнализация указаны как примеры, конкретно такие случаи не будут прописаны в КоАП", — уточнили в ведомстве.
Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов Кирьянов и партнеры, член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов на деловом завтраке МИА Россия сегодня в рамках IX Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге
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Ранее Министерство юстиции предложило наказывать не только тех, кто шумит с 23:00 до 07:00, но и нарушителей порядка "в форме бездействия": к примеру, граждан, которые не усмиряют лающую собаку или не чинят сработавшую сигнализацию своего автомобиля.
Как уточняли в ведомстве, это позволит привлечь к ответственности не только людей, нарушающих тишину и покой активными действиями (громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах, ремонтом), но и граждан, которые ничего не делают для их поддержания и обеспечения.
Комментируя инициативу, сенатор Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации не поддержит это предложение, так как оно противоречит "не только духу закона, но и здравому смыслу". По его словам, неопределенность предлагаемой нормы имеет "коррупциогенный признак", ведь в большинстве случаев нарушители даже не будут знать, что сделали что-то незаконное.
Сотрудник полиции
27 апреля, 02:34
В Минюсте рассказали, как будет регулироваться режим тишины
1171956392
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Андрей КлишасМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Совет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Придется менять собак на хомячков, особенно в селах, там где собаки на улице живут.
27 апреля, 14:26
yozhik_2000
16150006
Им даже Господь Бог не в состоянии запретить лаять по ночам ,а наши власти что выше Господа себя возомнили или нам это кажется.
27 апреля, 15:41
Юра Титов
2510006
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