Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В новую редакцию В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.

"В проекте КоАП России предлагается считать административным правонарушением не лай собак, а бездействие и безответственность тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины в ночное время. <...> Лай собак ночью, работающая сигнализация указаны как примеры, конкретно такие случаи не будут прописаны в КоАП", — уточнили в ведомстве.

Ранее Министерство юстиции предложило наказывать не только тех, кто шумит с 23:00 до 07:00, но и нарушителей порядка "в форме бездействия": к примеру, граждан, которые не усмиряют лающую собаку или не чинят сработавшую сигнализацию своего автомобиля.

Как уточняли в ведомстве, это позволит привлечь к ответственности не только людей, нарушающих тишину и покой активными действиями (громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах, ремонтом), но и граждан, которые ничего не делают для их поддержания и обеспечения.